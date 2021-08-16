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الرئيس الايراني رئيسي:يجب أن يشكل انسحاب اميركا من افغانستان وهزيمتها العسكرية فرصة لاحياء التعايش والأمن والسلام المستدام في هذا البلد

الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٣٩ بتوقيت غرينتش

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رئيسي: انسحاب اميركا من افغانستان ينبغي أن يشكّل فرصة لاحياء السلام

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