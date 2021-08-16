رئيسي: انسحاب اميركا من افغانستان ينبغي أن يشكّل فرصة لاحياء السلام

العالم - ايران

وقال ابراهیم رئیسي، في حوار مع وزير الخارجية محمد جواد ظريف اليوم الاثنين، إن ايران ستبذل جهودها لارساء الاستقرار الذي تحتاجه أفغانستان اليوم.

ولفت الى ان ايران باعتبارها بلد جوار وشقيق لافغانستان تدعو جميع الفصائل والقوى السياسية الى بذل الجهود بهدف التوصل لاتفاق وطني.

وعدّ نيل الشعب الافغاني على الاستقرار والرفاهية جزءا من حقوقه المشروعة.

وأكد اعتقاد الجمهورية الاسلامية الايرانية على ان تسييد رغبات الشعب الافغاني المظلوم يساهم في ارساء الامن والاستقرار.

وشدد التزام ايران بعلاقات الجوار مع افغانستان كما أنها ترصد بدقة التطورات الجاية في هذا البلد.

وأوعز الرئيس الايراني رئيسي الى وزير الخارجية وأمين المجلس الاعلى للامن القومي بتقديم تقارير تفصيليه عن أحدث المستجدات والتطورات الجارية بهذا البلد.