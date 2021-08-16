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الرئيس الايراني رئيسي: الهزيمة العسكرية لاميركا وخروجها من افغانستان يجب ان تتحول الى فرصة لاعادة الحياة والأمن والسلام المستدام في هذا البلد

الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٥٢ بتوقيت غرينتش

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