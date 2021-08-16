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الرئيس العراقي يستقبل وزير الدفاع الأستوني في قصر السلام

الرئيس العراقي يستقبل وزير الدفاع الأستوني في قصر السلام
الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:٣٧ بتوقيت غرينتش

 اكد الرئيس العراقي برهم صالح، الإثنين، على ضرورة التكاتف الدولي لمواجهة التحديات العالمية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والتطرف.

العالم-العراق

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ، ان "الأخير استقبل في قصر السلام ببغداد، وزير الدفاع الأستوني كالي لانيت، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها، وأهمية تعزيز التعاون في مجال الأمن والدفاع، فضلاً عن استعراض آفاق التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين".

وأكّد الرئيس صالح، أن"العراق يتطلع نحو تعزيز علاقاته السياسية والاقتصادية والتجارية"، مؤكدا "أهمية التكاتف الدولي والإقليمي من أجل مواجهة التحديات العالمية المختلفة، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والتطرف وتخفيف التوترات وإرساء السلام في المنطقة".

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