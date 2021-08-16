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شاهد اخر التطورات في كابول وافغانستان بعد سيطرة طالبان

الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:٤٥ بتوقيت غرينتش

قتلى وجرحى في مطار كابول جراء تدافع و فوضى بين المدنيين الراغبين بمغادرة البلاد، فيما أطلقت القوات الأمريكية النيران في سماء المطار لمنع المدنيين الافغان من ركوب طائراتها المقلة لاتباعها

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شاهد اخر التطورات في كابول وافغانستان بعد سيطرة طالبان

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