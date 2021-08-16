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وزارة الصحة : وفاة 655 شخصا بكورونا في ايران

وزارة الصحة : وفاة 655 شخصا بكورونا في ايران
الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ - ١١:٤٧ بتوقيت غرينتش

 اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في ايران، ان عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في ايران خلال الساعات الـ 24 الماضية، بلغت 655 حالة.

العالم - ايران

وفي بيانها الصادر اليوم الاثنين، اشارت الصحة الايرانية الى ارتفاع مجموع الضحايا من بين المصابين بالفيروس الوبائي في البلاد، الى 98 الفا و483 شخصا.

واضاف البيان : ان فحوصات كورونا، التي اجريت منذ امس الاحد لغاية اليوم في ايران، سجلت 41 الفا و194 اصابة جديدة؛ ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى 4 ملايين و467 الفا و15 شخصا.

كما نوهت وزارة الصحة في بيانها الصادر الإثنين، الى تعافي 3 ملايين و757 الفا 157 شخصا من بين المصابين بفيروس كورونا ومغادرتهم المستشفيات والمراكز العلاجية في انحاء البلاد.

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