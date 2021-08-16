آخر مستجدات ما يجري في مطار كابل؟

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم وخلال تغطية خاصة حول الأوضاع في أفغانستان أشار مراسلنا:" الى أنه بالنسبة للازدحام المروري، سببه المتجهون الى المطار والذي وصل على امتداد 3 كيلو متر من مطار كابل ، مما سبب اضطرار الجميع لسيرهم على الأقدام.

ونوه مراسلنا أن الامريكان يقومون بإدارة برج المراقبة في هذا المطار ولم تتدخل طالبان بهذا المطار وتحاول ان تكون بعيدة عن المطار.

وأكد مراسلنا أن القوات الاميركية موجودة في مطار كابول ولم تخرج منه خشية المواجهة مع طالبان، وتقوم طالبان بجمع السلاح داخل العاصمة.

وكان قد بيّن مراسلنا، بسقوط قتلى من المدنيين بعد اطلاق القوات الامريكية النار عشوائيا على المدنيين.

واشار الى تواجد مئات من المواطنيين الافغانيين في مطار كابول وحتى على ابواب المطار يحاولون الدخول والصعود على اي طائرة موجودة.

واضاف انه بعد امتلاء الطائرات السياحية توجه المواطنين الخائفين الى الطائرات الامريكية فاطلق الجنود الامريكيين النار عشوائيا فسقط عدد من القتلى والجرحى، وان القوات الامريكية قد اطلقت النار ايضا على المواطنين المتواجدين عند بوابة المطار.

وتستمر حالة الفوضى العارمة في مطار العاصمة الافغانية كابول، حيث سقط بعض الاشخاص الذين تعلقوا بطائرات ما يسمى بـ”التحالف الاميركي”.

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في العالم الكثير من الصور والمقاطع المصورة التي تظهر الآلاف من الأفغان في مطار العاصمة كابل.

وشهد المطار حالة من الفوضى عقب سيطرة حركة طالبان على المدينة، وما تبعه من محاولة فرار عدد من السكان، وأعلنت سلطات المطار إلغاء الرحلات التجارية بسبب حالة الفوضى.

وأعلنت عديد من السفارات نقل موظفيها إلى المطار.

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