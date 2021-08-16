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شاهد الذعر والفوضى العارمة في مطار كابول الأفغاني

الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٥١ بتوقيت غرينتش

حالة من الذعر وفوضى عارمة شهدها مطار العاصمة الأفغانية كابول، نقطة الخروج الوحيدة من البلاد، اثر تهافت وتدفق آلاف الأفغانيين اليه واحتشادهم على مدرجه وعلى سلالم الصعود إلى الطائرات في محاولة منهم للفرار من النظام الجديد.

العالم - خاص بالعالم

شهود عيان كشفوا أن ما لا يقل عن5 أشخاص قتلوا في المطار أثناء محاولة المئات ركوب الطائرات عنوة، وقال الشهود إنه لم يتضح ما إذا كان القتلى سقطوا بأعيرة نارية أم نتيجة التدافع.

القوات الأميركية أطلقت النار في الهواء لمحاولة ردع الحشود التي لم تقنعها وعود طالبان وتأكيداتها بأنه لا ينبغي أن يخشاها أحد. وأرسلت الحكومة الأميركية ستة الاف عسكري لتأمين المطار معلنة العمل على إجلاء حوالى ثلاثين ألف دبلوماسي أميركي ومدني أفغاني تعاونوا مع الولايات المتحدة.

وفيما تم الغاء جميع الرحلات التجارية من وإلى كابول وعلقت شركات طيران دولية تحليق طائرتها في المجال الجوي الأفغاني بناء على طلب أفغانستان.

وبسبب الحركة الجوية العسكرية الأميركية تم الإعلان عن إجلاء عدد كبير من الدبلوماسيين والرعايا الأجانب من كابول على وجه السرعة.

ونقلت كل من ألمانيا وفرنسا وهولندا وإيطاليا والدنمارك وإسبانيا والسويد والسعودية أفرادا من طواقمها الدبلوماسية في كابول إلى المطار تمهيدا لإجلائهم.

وكانت وزارتا الخارجية والدفاع الأميركيتان أعلنت إنزال العلم الأميركي في وقت مبكر الاثنين عن السفارة الأميركية في كابول، مشيرة إلى أن جميع أفراد طاقم السفارة تقريبا باتوا في المطار بانتظار إجلائهم.

لكن السفارة عادت وطلبت عبر تويتر من المواطنين الأميركيين الذين ما زالوا في البلاد ومن الأفغان عدم التوجه إلى المطار بعد حصول الفوضى.

يشار الى ان هذه التطورات، تحصل بعد عشرين عاما على غزو تحالف بقيادة الولايات المتحدة أفغانستان وينتهي اليوم بخروج واشنطن منكسرة بعد أن تكبدت تكلفة باهظة مع مقتل 2500 جندي أميركي وإنفاق أكثر من تريليوني دولار.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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