شاهد..شح المواد النفطية وانقطاع الكهرباء والدواء يرهق اللبنانيين

العالم - خاص بالعالم

هي أزمة الوقود التي تضرب لبنان منذ اشهر، حيث لا اعتمادات من المصرف المركزي لعدم وجود الدولار.

في وقت تفاعلت فيه قضية رفع الدعم عن المحروقات التي اعلنها حاكم المصرف المركزي رياض سلامة،والنتيجة مزيد من الاحتكار تمارسه جهات مدعومة سياسيا.

ما ادى الى كارثة كبيرة في شمال لبنان ،بمنطقة عكار عندما اشتعل خزان كبير وصهريج بنزين وادى الى كارثة راح ضحيتها العشرات ..كارثة جديدة مني بها البلد الغارق في أزمات وماس متلاحقة منذ عامين.



تقاذف للمسؤوليات كما جرت العادة،في وقت قرر الجيش اللبناني مكافحة هذه الظاهرة، وقد عمل على تفتيش خزانات محطات وقود في ارجاء البلاد.

حيث لجأ اصحاب تلك المحطات الى اجراءات معقدة لتخبئة تلك المواد ،بانتظار رفع الدعم كليا عن المحروقات ،وهو ما سيجعلهم يكسبون ملايين الدولارات على حساب المواطن اليائس من سياسات حكوماته المتعاقبة.



وامام ذلك الواقع اعلن الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ان الحزب سيجلب البنزين والمازوت والادوية من الجمهورية الاسلامية في ايران واعدا جمهور المقاومة بأنه لن يذل.



وعلى ضوء تلك الازمات يمضي اللبنانيون يومياتهم،بالانتظار ساعات وساعات من اجل حفنة من الوقود، لا تلبث ان تنفد ليعودوا في اليوم التالي على نفس السيناريو.

بالموازاة خرجت في الساعات القليلة الماضية اخبار عززت جوا من الايجابية المحدودة ،عن قرب تشكيل الحكومة في الايام القليلة المقبلة، فهل تشكل الحكومة وتعمل على اخراج البلاد من ازماتها ؟؟وماذا عن شياطين التفاصيل؟

التفاصيل في الفيديو المرفق ...