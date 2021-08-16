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مراسل العالم: قصف تركي بطائرة مسيرة على قضاء سنجار غربي الموصل بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للمحافظة

الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ - ١١:٣٠ بتوقيت غرينتش

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