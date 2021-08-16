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الإمارات تجلي دبلوماسييها من أفغانستان

الإمارات تجلي دبلوماسييها من أفغانستان
الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ - ١١:٥٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان اليوم الاثنين، أن أبو ظبي أجلت دبلوماسييها من أفغانستان.

العالم- الامارات

يأتي ذلك، بعدما أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أنها تعمل على تسهيل إجلاء البعثات الدبلوماسية من أفغانستان.

وبحسب ما أفادت قناة "سي أن أن" الأمريكية، فإن وزارة الخارجية الإماراتية تعمل على إجلاء الموظفين الدبلوماسيين من فرنسا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا ومكتب برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا ومصر.

وقالت الخارجية الإماراتية، إن عدة طائرات "من دول مختلفة" غادرت مطار كابل الأحد، ومن المقرر أن تصل إلى الإمارات مساء الأحد وصباح الاثنين.

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الإمارات تجلي دبلوماسييها من أفغانستان

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