الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١
١٢:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

آ ف ب: تحطم طائرة عسكرية أفغانية في اوزبكستان

الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٠١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حماس تبارك للشعب الأفغاني اندحار الاحتلال الأمريكي عن أراضيه

الإمارات تجلي دبلوماسييها من أفغانستان

قطر: نبذل قصارى جهدنا لتأمين عبور الدبلوماسيين من أفغانستان

من هي الجهات التي تعرقل اتفاق التسوية في درعا؟

وزارة الصحة : وفاة 655 شخصا بكورونا في ايران

9 أسرى فلسطينيين يواصلون الإضراب عن الطعام 