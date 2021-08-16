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افغانستان.. فيض احمد محمدي: الاميركان اثاروا الفتن في افغانستان من اجل تحقيق مصالحهم

الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:١٩ بتوقيت غرينتش

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