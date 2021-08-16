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ترکیا
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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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أ ف ب عن مسؤول أميركي: طالبان لن تتمكن من استخدام الاحتياطات الأفغانية في الولايات المتحدة
رويترز: رئيس وزراء لبنان المكلف يقول إنه سيتم عقد مزيد من الاجتماعات بشأن تشكيل الحكومة هذا الأسبوع وإن فرصة تشكيلها أكبر من فرصة الاعتذار
افغانستان.. شكيب زاده: عندما وصلت طالبان الى مشارف كابول اشرف غني كان مصرا ايضا على مواقفه للاسف
افغانستان.. شكيب زاده: استبداد اشرف غني ادى الى عدم استقرار الحكومة الانتقالية
افغانستان شكيب زاده: قوات طالبان دخلت كابول وسيطرت على باقي الولايات بالكامل بعد هروب الرئيس اشرف غني
افغانستان.. طالبان تؤكد رفضها وجود ايِ فترة انتقالية في افغانستان، وتطالب بتسليمها السلطة بالكامل
افغانستان.. مراسل العالم: القوات الاميركية موجودة في مطار كابول ولم تخرج منه خشية المواجهة مع طالبان
رويترز عن وكالة الإعلام الروسية: وزارة الدفاع في أوزبكستان تقول إن الدفاع الجوي أسقط طائرة أفغانية حاولت اختراق الحدود
افغانستان.. فيض احمد محمدي: التصرفات الاميركية الرعناء ليست جديدة على الشعب الافغاني بل هي تسعى دوما للاستفادة من كل حادثة في افغانستان
افغانستان.. فيض احمد محمدي: الاميركان اثاروا الفتن في افغانستان من اجل تحقيق مصالحهم
رويترز عن وكالة الإعلام الروسية: وزارة الدفاع في أوزبكستان تقول إن الدفاع الجوي أسقط طائرة أفغانية حاولت اختراق الحدود
الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٥٠ بتوقيت غرينتش
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