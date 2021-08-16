الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١
٠١:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 16-08-2021

الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 16-08-2021

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حادثة غريبة..استخراج دودة من خد طفل صغير

باكستان تعلق على تطورات الوضع في أفغانستان

الحشد الشعبي يطلق عملية أمنية واسعة في جزيرة الحضر

بالفيديو.. كيف تبدو الأوضاع في هرات الأفغانية؟

صفعة فلسطينية جديدة في وجه "إسرائيل"

بالفيديو.. آخر مستجدات ما يجري في مطار كابل؟