بعد 48 عاما على أول محاولة.. أردني يحصل على الثانوية العامة

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن "أبو طارق" بعد الإعلان عن نتائج امتحانات الثانوية العام لعام 2021، أنه "في قمة سعادته لنجاحه في الثانوية العامة بعد أن كان الوحيد من عائلته وإخوته الذي لم يحصل على شهادة علمية، وقد وصل إليها بعد 48 سنة من المحاولات المتعددة".

وأوضح أبو طارق أنه "حصل على معدل ينتقل به إلى مرحلة أخرى من الحياة العلمية والأكاديمية التي لطالما أحبها، وحاول عدة مرات تجاوزها، وقد تغيرت عليه المناهج كليا حيث إن كتاب الرياضيات كان بسيطا جدا لكنه اليوم يصل الى نحو مئتي صفحة"، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه "لم يستعن بأي مدرس خصوصي.. واعتمد على دراسته وما يشرحه له أبناؤه".

وروى مشواره الطويل بالقول إن "أولى محاولاته لاجتياز امتحان الثانوية العامة كانت عام 1973، حيث تقدم للفرع العلمي ولم ينجح، ثم أعاد المحاولة عام 1979 واختار الفرع الأدبي لكنه لم يحصل على علامة النجاح، وحاول مرة أخرى عام 1981 ثم عام 1990 في نفس الفرع الأدبي ولم يكتب له النَّجاح".

ومن المفارقات، أشار أبو طارق إلى "انه في العام 2003 تقدم للثانوية العامة هو وابنه، ولم ينجح لكن ابنه نجح، وهو اليوم يحضر لرسالة الدكتوراه بالهندسة الزراعية في ألمانيا، فيما توقفت محاولاته عند العام 2003".

وعن حياته العملية، أفاد بأنه حصل "على دورة في ميكانيك القاطرات الكبيرة ثم عمل بالخط الحجازي الحديدي ثم انتقل للعمل في معان وبعدها الى محافظة العقبة، ثم انتقل الى الميناء حتى حصل على التقاعد سنة 2010".

يشار إلى أن وزير التربية والتعليم والتعليم العالي في الأردن محمد أبو قديس، كان "أعلن نتائج الثانوية العامة للفروع العلمية كافة، صباح اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحافي بين به نسب النجاح لكل فرع وأسماء الأوائل على مستوى المملكة"، مشيرا إلى أن نسبة النجاح العامة في امتحان الثانوية العامة للعام 2021 بلغت 8و60 بالمئة.