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افغانستان شكيب زاده: قوات طالبان دخلت كابول وسيطرت على باقي الولايات بالكامل بعد هروب الرئيس اشرف غني

الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:١٤ بتوقيت غرينتش

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