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افغانستان.. شكيب زاده: عندما وصلت طالبان الى مشارف كابول اشرف غني كان مصرا ايضا على مواقفه للاسف

الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:١٤ بتوقيت غرينتش

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