حماس تزف شهداء جنين وتدعو لتوسيع نقاط الاشتباك مع الاحتلال

ودعت الحركة، في تصريح صحفي الاثنين، إلى توسيع نقاط الاشتباك معه في كل نقاط التماس بالضفة المحتلة، لتكون ردًّا على تصاعد جرائمه بحق أرضنا ومقدساتنا، مؤكدة أن المقاومة هي اللغة التي يفهمها هذا المحتل.



وشددت على أن دماء الشهداء لن تذهب هدرًا، وإنما تضيء الطريق للثائرين في القدس وجنين ونابلس وكل فلسطين، وتعلن ثورة لا تهدأ على المحتل حتى تحرير آخر شبر من بلادنا.



وتقدمت الحركة بالتعزية من عائلات الشهداء وأهلنا في مدينة جنين القسام ومخيمها، التي ستظل قلعة شامخة للمقاومة تخوض المعارك ضد المحتل، ويتقدم أبناؤها الأبطال صفوف المقاومة ليكونوا مشاعل على طريق التحرير والانتصار.



وتوجهت بالتحية لجنين مخيمًا ومدينةً التي قدمت 10 شهداء خلال الاشتباكات المسلحة البطولية منذ بداية العام، مردفة: فمقاوموها الأبطال يواصلون التصدي للاحتلال واقتحامه بالرصاص، الذي سيظل عنوان شعبنا حتى كنس الاحتلال ومستوطنيه من أراضينا المحتلة كافة.



إلى ذلك، نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس في محافظة جنين ابنها الشهيد المجاهد أمجد إياد حسينية، الذي ارتقى خلال الاشتباكات البطولية في مدينة جنين.



وأكدت حماس في بيان النعي أن مقاومة الاحتلال والجهاد ضد هذا العدو الغاصب سيظل الخيار الأصوب لدحر الاحتلال من فوق أرضنا وحماية مقدساتنا واستعادة حقوقنا.



وقالت إن الاشتباكات البطولية التي يخوضوها مقاومونا الأبطال في جنين مخيما ومدينة ضد قوات الاحتلال دليل تجذر جذوة الرفض في وعي شعبنا.



وشددت على أن دماء الشهداء الأبطال الذين ارتقوا في جنين وربوع فلسطين كافة هي وقود تنير لنا المشاعل على طريق الحرية وإنهاء الاحتلال وطرد مستوطنيه.