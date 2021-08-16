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شاهد.. الازمة الاقتصادية تتفاقم في لبنان

الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

تفاقم الازمة الاقتصادية في لبنان، ينذر بتداعيات معيشية خطيرة، بفعل انقطاع المواد الاولية وخاصة المحروقات، التي باتت تهدد قطاعات حيوية ومنها المشافي بالاغلاق.

العالم - مراسلون

هكذا يبدو المشهد في لبنان يوميا، طوابير السيارات امام محطات المحروقات، ومواطنون امام الافران والصيدليات والمشافي.

مشهد يعكس عمق الازمة، التي باتت تهدد القطاع الاستشفائي بشكل مباشر وباقي القطاعات الحيوية، بعد انقطاع المحروقات وانعدام البدائل الاخرى،والتي اثرت بشكل مباشر على المستلزمات الطبية في المستشفيات بالتزامن مع الموجة الجديدة لجائحة كورونا وارتفاع عدد الاصابات.

الواقع المعيشي المرتبط بالازمة الاقتصادية للمواطنين، رأى فيه الخبراء حربا تخوضها امريكا واعوانها، لاخضاع لبنان خدمة لاهداف مكشوفة.

استفحال الازمات على اختلافها في البلاد وغياب الرقابة جعل من لبنان بؤرة موت مجاني لم يكن اخرها ما حل من مأساة في انفجار مخازن الوقود في عكار، نتيجة جشع التجار.

بالاضافة الى الاشكالات المتنقلة في اكثر المناطق ما حدا بالقيادات السياسية المسؤولة الطلب باستعجال تشكيل حكومة مهمة وانقاذ تشكل اولى مسارات ضبط الازمة، وايجاد الحلول المطلوبة لوقف الانهيار.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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