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ميقاتي: احتمال تشكيل الحكومة أكبر من احتمال الاعتذار

ميقاتي: احتمال تشكيل الحكومة أكبر من احتمال الاعتذار
الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين إن نسبة تشكيل الحكومة أكبر من نسبة الاعتذار و"لكن لا شيء يثبت ذلك".

وفي تصريح من قصر بعبدا بعد لقائه الرئيس ميشال عون، أشار ميقاتي إلى "أننا نحاول أن نحل موضوع الحكومة بطريقة ملائمة للجميع وأن تكون حكومة قادرة على مواجهة الواقع.. جميعا نعرف الصعوبات وأنه يجب أن نكون يدا واحدة"، مشددا على أنه "يجب أن تتضافر الجهود لتشكيل حكومة قادرة على القيام بالواجبات".

وقال إن الحديث خلال الاجتماع مع عون كان بـ"العمق وستكون لنا لقاءات أخرى هذا الأسبوع"، مضيفا: "دخلنا بموضوع الأسماء في تشكيل الحكومة، وتبقى العبرة في الخواتيم ونحكم على الأعمال بخواتيمها وليس كل يوم بيومه".

وأكد ميقاتي أن "المطلوب تشكيل حكومة بأسرع وقت لتواجه الكوارث التي تحصل"، لافتا إلى أن "نسبة تشكيل الحكومة أكبر من نسبة الاعتذار ولكن لا شيء يثبت ذلك".

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