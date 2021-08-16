الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١
٠٢:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

غوتيريش: الأمم المتحدة متلزمة بدعم الشعب الأفغاني

الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:١٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. حادثة جنين في الضفة.. جريمة تراكم غضب الفلسطينيين

ميقاتي: احتمال تشكيل الحكومة أكبر من احتمال الاعتذار

بالفيديو.. شاهد.. الازمة الاقتصادية تتفاقم في لبنان

بالفيديو.. سوزي اشكنتنا .. حكاية طفلة نجت من ضربة إسرائيلية قتلت أمها وإخوتها

هكذا علقت السعودية على تطورات الوضع في أفغانستان

منظمة الطيران الايراني : تعليق كافة الرحلات الجوية من والى افغانستان