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مسؤول أمريكي لرويترز: من المتوقع استئناف الرحلات العسكرية من كابول قريبا

الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

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