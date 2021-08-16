قناة العالم
الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١
٠٣:٢٣ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
افغانستان.. الولايات المتحدة تواصل إجلاء دبلوماسييها والعاملين في سفارتها
افغانستان.. طالبان تؤكد رفضها وجود ايِ فترة انتقالية وتطالب بتسليمها السلطة بالكامل
مسؤول أمريكي لرويترز: من المتوقع استئناف الرحلات العسكرية من كابول قريبا
الولايات المتحدة كلمة ممثل الحكومة الأفغانية في الجلسة الطارئة لمجلس الأمن لمناقشة تطورات الأوضاع في أفغانستان
غوتيريش يدعو كل دول العالم لاستقبال اللاجئين الأفغان والتخلي عن ترحيلهم
غوتيريش: طالبان تعاملت باحترام حتى الآن مع مؤسسات الأمم المتحدة
غوتيريش: الأمم المتحدة متلزمة بدعم الشعب الأفغاني
غوتيريش: نحث حركة طالبان على ضبط النفس
الولايات المتحدة جلسة طارئة في مجلس الأمن لمناقشة تطورات الأوضاع في أفغانستان
أ ف ب عن مسؤول أميركي: طالبان لن تتمكن من استخدام الاحتياطات الأفغانية في الولايات المتحدة
افغانستان.. طالبان تؤكد رفضها وجود ايِ فترة انتقالية وتطالب بتسليمها السلطة بالكامل
الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:١٠ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
الصحافة الايرانية
أهم مقالات الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين 16 اغسطس 2021
الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:٥٠
نوافذ
برامج التجسس الإسرائيلية والمخاطر (الجزء الثاني)
الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:١٩
نوافذ
برامج التجسس الإسرائيلية والمخاطر (الجزء الاول)
الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:١٨
المغاربیة
شاهد..قراءة اسبوعية لاحداث المغرب العربي (الجزء الثاني)
الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٤٧
المغاربیة
شاهد.. قراءة اسبوعية لاحداث المغرب العربي(الجزء الاول)
الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٤٦
انقلاب الصورة
ايران ستنتصر علی 'اسرائيل' في الحروب البحرية
الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٢٣
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
الكاظمي يصل الى سنجار ويغرد "سنكون مع أهلنا في كل المدن"
ارتفاع اعداد الاصابات بكورونا في العراق
البحرين تبدأ مشاورات مع بعض الدول بشأن الوضع في أفغانستان
القبض على قائد القوة الجوية العراقية السابق الهارب
هذا ما جرى بجلسة مجلس الأمن الطارئة حول تطورات أفغانستان
مع الحدث .. سرعة سيطرة طالبان على افغانستان، اسباب ونتائج
مقالات و تحليلات
ما دور 'محمد بن سلمان' في تكريس عزلة السعودية؟
مصير انتخابات ليبيا لا زال مجهولا
مغامرة عبور نهر الفرات تحت نيران 'قسد'
تسارع الأحداث في لبنان تشويش على الحكومة أم تسهيل لولادتها
أي انعكاسات لقرار المصرف المركزي في لبنان برفع الدعم عن المحروقات؟
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2019 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.