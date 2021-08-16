"القوى الوطنية" تدعو للمشاركة في الفعاليات الرافضة للاحتلال

وشددت "القوى" في بيان لها، على تفعيل كل الجهود الشعبية والرسمية؛ لإطلاق سراح جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال، سواء المدفونة في "مقابر الارقام" أو المحتجزة بالثلاجات.



ودعت للمشاركة الواسعة لإحياء اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء، الذي يصادف السابع والعشرين من أغسطس/آب الجاري.



وتابعت "القوى" أنه يجب استمرار وتكثيف فعاليات المساندة للأسرى والمعتقلين خاصة أمام الصليب الأحمر الدولي والهيئات الدولية، واستمرار فعاليات الحملة الوطنية والدولية من أجل إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين.



ونادت لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، وللحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل؛ لمواجهة سياسة الاحتلال الهادفة للنيل من المسجدين، ولتغيير معالمهما.



وطالبت "القوى" بفرض مقاطعة شاملة على الاحتلال ومحاسبة مسؤوليه ومحاكمتهم على الجرائم المتصاعدة، أمام المحكمة الجنائية الدولية.