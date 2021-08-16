الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١
٠٤:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

"القوى الوطنية" تدعو للمشاركة في الفعاليات الرافضة للاحتلال

الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٠٧ بتوقيت غرينتش

اكدت قيادة القوى الوطنية والإسلامية على المشاركة الواسعة في فعاليات المقاومة الشعبية في فلسطين، الرافضة للاحتلال والعدوان والجرائم المتصاعدة ضد الفلسطينيين.

وشددت "القوى" في بيان لها، على تفعيل كل الجهود الشعبية والرسمية؛ لإطلاق سراح جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال، سواء المدفونة في "مقابر الارقام" أو المحتجزة بالثلاجات.

ودعت للمشاركة الواسعة لإحياء اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء، الذي يصادف السابع والعشرين من أغسطس/آب الجاري.

وتابعت "القوى" أنه يجب استمرار وتكثيف فعاليات المساندة للأسرى والمعتقلين خاصة أمام الصليب الأحمر الدولي والهيئات الدولية، واستمرار فعاليات الحملة الوطنية والدولية من أجل إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين.

ونادت لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، وللحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل؛ لمواجهة سياسة الاحتلال الهادفة للنيل من المسجدين، ولتغيير معالمهما.

وطالبت "القوى" بفرض مقاطعة شاملة على الاحتلال ومحاسبة مسؤوليه ومحاكمتهم على الجرائم المتصاعدة، أمام المحكمة الجنائية الدولية.

روابط ذات صلة

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

علماء البحرين يستنكرون اعتداءات السلطة على شعائر الدين

بالفيديو.. ردود الأفعال الدولية حول سيطرة طالبان على كامل افغانستان

شاهد.. "إسرائيل" لا تستطيع ان تواجه ايران مباشرة لهذا السبب

بالفيديو.. كيف هي أوضاع مطار كابول والمواطنين بعد سيطرة طالبان؟

وبدأ العد التنازلي لإعادة إعمار سورية

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 16-08-2021