كيف هي أوضاع مطار كابول والمواطنين بعد سيطرة طالبان؟

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم وخلال تغطية خاصة حول الأوضاع في أفغانستان أشار مراسلنا:" الى تأكيد الصليب الأحمر بتضرر الآلاف والبنى التحتية والمشافي جراء الحرب التي جرت في الأيام السابقة في أفغانستان.

ونوه مراسلنا الى تأكيد مسؤول أمريكي في أول لقاء بين قيادي أمريكي وقيادي من حركة طالبان بداخل مطار كابول بعدم استطاعة الأمريكيون احتواء الآلاف من الأفغانيين الواقفين على أبواب ومدرجات المطار فأرادوا أن يستعينوا بمسلحي طالبان وهي آخر التطورات في مطار كابول.

وأكد مراسلنا بأنه سيتم تجميع الاسلحة في البلاد وتسليمها لحركة طالبان، وان القوات الامنية ومسؤولون كبار وبعض الصحفيين موجودون في مطار كابول

وكانت قد سيطرت حركة طالبان على أفغانستان، بعد ما يقرب من 20 عاماً على الإطاحة بها من قبل تحالف عسكري بقيادة الولايات المتحدة.

وشجعهم انسحاب القوات الأمريكية على التقدم بوتيرة أسرع، وهم الآن يسيطرون على جميع المدن الرئيسية، بما في ذلك العاصمة كابل.

وسيطر مقاتلو طالبان في وقت متأخر من يوم السبت 14 أغسطس/آب على مزار شريف، آخر معقل للحكومة الأفغانية في شمال أفغانستان التي كانت لا تزال تحت سيطرة الحكومة.

وفي 15 أغسطس/آب، سيطروا على مدينة جلال أباد شرقي كابل لتنضم إلى المدن الرئيسية الأخرى الخاضعة لسيطرة طالبان مثل قندهار وهرات.

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