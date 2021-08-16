نرفض شرعنة واستثناء وجود القوات الأجنبية والمرتزقة في البلاد

وأعربت اللجنة على "فيسبوك" عن دعمها وتأييدها الكامل لما جاء في مضمون البيان، وبشكل خاص ما يتعلق بوضع تدابير وخطة عاجلة لإخراج جميع المرتزقة الأجانب والقوات والخبراء الأجانب المتواجدين على الأراضي الليبية، وتجميد العمل باتفاقيات التعاون العسكري ومذكرات التفاهم العسكري والأمني.

وجددت مطالبتها المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بأهمية العمل على دعم جهود ومهام اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في استكمال باقى بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وفي مقدمتها الإسراع بإخراج جميع المرتزقة الأجانب والقوات الأجنبية والخبراء الأجانب من الأراضي الليبية دون استثناء، وإيقاف العمل باتفاقيات التعاون العسكري والأمني الموقعة خلال فترة النزاع المسلح، وتسوية ومعالجة ملف المحتجزين والأسرى وكشف مصير جميع المفقودين بشكل كامل.

وشددت اللجنة على رفضها القاطع شرعنة واستثناء وجود القوات الأجنبية وما تبعها من خبراء و مرتزقة أجانب على الأراضي الليبية.