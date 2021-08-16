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طالبان: حكومة إسلامية منفتحة ستضم ليس فقط أعضاء الحركة

طالبان: حكومة إسلامية منفتحة ستضم ليس فقط أعضاء الحركة
الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

أعلن ممثل المكتب السياسي لحركة طالبان في قطر، سهيل شاهين، أن حكومة أفغانية جديدة ستضم أولئك الذين لم يكونوا أعضاء في الحركة.

العالم _ أسيا و الباسفيك

وقال شاهين في الدوحة: "عندما نتحدث عن حكومة إسلامية أفغانية منفتحة يعني ذلك أن الأفغان الآخرين سيكونون أيضا جزءا من الحكومة".

وأشار في الوقت ذاته إلى أنه من السابق لأوانه الآن تحديد المسؤولين من الحكومة السابقة الذين سينضمون إلى الحكومة الجديدة، مضيفا أن طالبان تريد أن تدخل "شخصيات معروفة" الحكومة الجديدة.

كما صرح بأن طالبان تضمن الأمن لكل العسكريين ورجال الأمن الذين سينزعون سلاحهم وسينضمون إلى الحركة.

وأعلن مسؤولون في حركة طالبان سابقا لصحيفة "تايمز" البريطانية أن الحركة لا توافق على تشكيل حكومة انتقالية.

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