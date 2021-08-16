الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١
٠٦:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

بايدن يوجه بإرسال ألف جندي إضافيين إلى أفغانستان

بايدن يوجه بإرسال ألف جندي إضافيين إلى أفغانستان
الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

أعلن البيت الأبيض أن الرئیس الاميركي جو بايدن سيوجه خطابا للأمة الأمريكية حول التطورات في أفغانستان، وكلّف بإرسال ألف مظلي إضافيين من الفرقة 82 المحمولة جوا إلى كابل.

العالم _ الأميرکيتان

وأضاف البيت الأبيض في بيان له أن "الإضافة الجديدة للعسكريين سترفع أعدادهم هناك إلى 7 آلاف هم إجمالي القوات الأمريكية على الأرض في أفغانستان تقريبا".

وتابع: "الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعود إلى مقره قادما من منتجع كامب ديفيد للإدلاء بتصريحات حول أفغانستان، وأن الخطاب سيكون مساء اليوم الاثنين".

وأكد بايدن مؤخرا أن بلاده أبلغت وفد طالبان إلى مفاوضات السلام في الدوحة بأن "أي إجراء من شأنه أن يهدد حياة الأمريكيين سيقابل برد عسكري سريع وقوي".

وقال: "الوجود العسكري الأمريكي المستمر في أفغانستان لن يحد من رغبة الجيش الأفغاني في الاحتفاظ ببلاده".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه وافق على إرسال قوات عسكرية إضافية إلى كابل للمساعدة في إجلاء السفارة الأمريكية بأمان.

وقال: "بناء على توصيات فرقنا الدبلوماسية والعسكرية والاستخباراتية، سمحت بنشر 5 آلاف جندي لضمان أمن الأمريكيين وغيرهم من الحلفاء، كما سيتم إجلاء بعض الأفغان الذين يخضعون لبرنامج تأشيرة خاص".

روابط ذات صلة

طهران: على المجتمع الدولي ان يضطلع بمسؤولياته تجاه نازحي أفغانستان

البحرين تبدأ مشاورات مع بعض الدول بشأن الوضع في أفغانستان

هذا ما جرى بجلسة مجلس الأمن الطارئة حول تطورات أفغانستان

هكذا علقت السعودية على تطورات الوضع في أفغانستان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. ما أسباب السقوط المفاجيء للحكومة الأفغانية؟

القوة الجوية للجيش الايراني تنشئ مستشفى ميدانيا لمرضى كورونا

شاهد إغلاق نصب واشنطن التذكاري بعد تعرضه لصاعقة

قائد الحرس الثوري: نستخدم كل طاقاتنا من اجل رفعة وشموخ الشعب الايراني

تركيا.. وزير الدفاع يترأس اجتماعا حول أفغانستان

إيطاليا تسجل 24 وفاة و3674 إصابة جديدة بكورونا