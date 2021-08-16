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علماء البحرين يستنكرون اعتداءات السلطة على شعائر الدين

علماء البحرين يستنكرون اعتداءات السلطة على شعائر الدين
الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

أدان علماء البحرين اعتداءات السلطة على شعائر الدِّين والحرية الدِّينية، مطالبين بوقف العدوان فورًا ووقف السِّياسة الممنهجة للاضطهاد الدِّيني.

العالم- البحرين

واعتبر علماء البحرين في بيان لهم، اليوم الاثنين، أن إجراءات السلطة "تعسفية لا تمت للاحترازات الطّبية بصلة، وليس لها تفسير منطقي إلَّا السِّياسة الطَّائفية والاستهداف الدِّيني الممنهج، بهدف التسلُّط وفرض الهيمنة السِّياسية على خصوصيات المذهب والعقيدة وتشريعات الدِّين.

وتساءل العلماء في بيانهم: "لماذا استفزاز المشاعر الملتهبة حزنًا على مصاب سيِّد الشُّهداء سبط رسول الله؟ ولماذا هذه الملاحقات اليومية للمآتم والمعزين والاستدعاءات والاعتقالات والتَّرهيب والتَّرصد والتَّهديد تحت ذريعة الاحترازات الطّبية.

وتوجّه البيان إلى السلطة قائلًا "إذا كنتم صادقين في ملاحقة المخالفات الطّبية فستجدونها جهارًا نهارًا في أماكن أخرى تعرفونها"، مؤكدًا أن "القضية واضحة وخلفيَّاتها السِّياسية لا تحتاج إلى بيان.

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علماء البحرين يستنكرون اعتداءات السلطة على شعائر الدين

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