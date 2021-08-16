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الوزير المرشح للخارجية الايرانية يطرح محاور برامجه امام لجنة برلمانية

الوزير المرشح للخارجية الايرانية يطرح محاور برامجه امام لجنة برلمانية
الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

اعلن المتحدث باسم لجنة المجالس والشؤون الداخلية بمجلس الشورى الاسلامي الايراني روح الله نجابت بان الوزير المرشج لتولي حقيبة الخارجية في التشكيلة الوزارية القادمة حسين امير عبداللهيان طرح خلال حضوره اليوم الاثنين اجتماع اللجنة محاور برامجه التي سيعتمدها في حال توليه هذا المنصب.

العالم - ايران

وقال نجابت في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" اليوم ان النواب طرحوا خلال الاجتماع هواجسهم ووجهات نظرهم حيث اجاب الوزير المرشح للخارجية على اسئلتهم.

واشار الى ان عبداللهيان اكد على الاهتمام بالعلاقات مع الجوار وكذلك مع الدول الاسيوية والرؤية نحو الشرق واضاف: ان الوزير المرشح اكد على الاستفادة على صعيد الدبلوماسية من المنجزات المتحققة ميدانيا وكذلك استخدام الاستراتيجيات الدبلوماسية في السياسية الخارجية بما يوازي مستىوى ومكانة الثورة الاسلامية.

وصرح نجابت بان امير عبداللهيان اكد بان 40 بالمائة من برامجه ستتركز على الاقتصاد في اطار جدولة زمنية من ضمنها في القطاع الزراعي والموارد الطبيعية والزراعة العابرة للحدود والطاقة.

وقال: ان الوزير المرشح للخارجية وعد بانه فور تسلمه هذا المنصب سيشكل لجنة مختصة بمرض كورونا وستبذل الوزارة كل جهودها من اجل واردات اللقاح المضاد لكورونا والادوية واجهزة "ونتيلاتور" اللازمة.

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