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أ ف ب: جونسون يدعو الى عقد اجتماع عبر الفيديو لقادة مجموعة السبع حول افغانستان

الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش

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