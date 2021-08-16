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افغانستان..مراسل العالم: أحد قياديي طالبان يشارك في مجلس عزاء الامام الحسين ويقدم اعتذاره للاساءة التي حدثت في هذا المجال

الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

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