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رويترز: مجلس الأمن الدولي يدعو إلى تشكيل حكومة أفغانية جديدة عبر المفاوضات تتسم بالوحدة والشمول وتضم النساء

الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش

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