للأسبوع الرابع .. الجماعات الإرهابية تعرقل اتفاق التسوية في درعا

العالم - سوريا

تعنت المجموعات الإرهابية ورفضها لغة التسوية تتلاقى وتتزامن مع تصريحات مشغليها في دول الاتحاد الأوروبي الرامية إلى تشويه الحقائق حول ما يحصل في درعا حيث تعطي التصريحات الغربية دعماً لهذه التنظيمات لزيادة إجرامها وممارساتها بحق المدنيين ونقاط الجيش السوري في درعا وريفها الغربي.

وأمام هذا الواقع تتزايد مطالبات الأهالي بإنهاء الوضع الشاذ وإنهاء وجود الإرهابيين الذين يعطلون الحياة العامة ويقوضون الأمن والاستقرار وفي هذا السياق يقول محمود ابو قويدر وهو صاحب أحد المحال التجارية في حي المطار في تصريح لسانا “إن عودة الهدوء والأمان مطلب أساسي لأهالي درعا ليتمكنوا من مزاولة أعمالهم الاعتيادية ولا يمكن عودة هذا الهدوء والأمان إلا بتسليم الإرهابيين أسلحتهم وانتشار الجيش السوري في المناطق التي يتحصنون بها في درعا البلد”.

الأمان الذي خيم على المدينة طيلة السنوات الماضية يحاول اليوم أن يعكر صفوه بعض المجموعات الإرهابية عبر ممارسات إجرامية في المدينة وريفها وتتعنت رافضة تسليم السلاح للدولة وفي هذا السياق يبين المدرس فايز بلال أن “الاستقرار الذي عاشته درعا خلال السنوات الماضية يجب أن يستمر ويجب ألا يكون رهيناً بمجموعة من الإرهابيين الرافضين للغة الحوار والتسوية، وما نريده اليوم هو الأمان حيث اقترب العام الدراسي والجميع يتوق لعودة أبنائهم إلى المدارس بكل طمأنينة بعيداً عن الخوف الذي تنشره فوضى السلاح”.

ويتحصن في حي درعا البلد مطلوبون وخارجون على القانون وفلول مجموعات إرهابية تعتدي بين حين وآخر بقذائف الهاون والعبوات الناسفة والأسلحة الرشاشة على المناطق المجاورة ما تسبب باستشهاد عدد من المدنيين والعسكريين خلال الأشهر الماضية.

وشهد معظم محافظة درعا خلال العامين الماضيين عودة الحياة الطبيعية والزراعية وانطلاق عشرات المشاريع وعودة الكثيرين من الأهالي لممارسة أعمالهم التي توقفوا عنها لسنوات جراء الإرهاب.