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افغانستان.. فضل غني حق مل: الوضع مازال غير واضح في كابول وباقي الولايات

الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

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