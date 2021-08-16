تركيا.. وزير الدفاع يترأس اجتماعا حول أفغانستان

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وقالت الوزارة في بيان مقتضب إن قائد القوات التركية في أفغانستان، أطلع المشاركين في الاجتماع على آخر المستجدات في أفغانستان. بدوره، أكد أكار متابعتهم عن كثب التطورات في أفغانستان.

وشدد على أن توفير أمن العناصر التركية في أفغانستان، هو الأولوية القصوى لبلاده، مبينا اتخاذهم التدابير اللازمة من أجل ذلك.

وسيطرت طالبان على كل أفغانستان تقريبا في ما يزيد قليلا عن أسبوع.

ومنذ مايو الماضي، بدأت طالبان بتوسيع رقعة نفوذها في أفغانستان، تزامنا مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية المقرر اكتماله بحلول 31 أغسطس الحالي.