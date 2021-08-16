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تركيا.. وزير الدفاع يترأس اجتماعا حول أفغانستان

تركيا.. وزير الدفاع يترأس اجتماعا حول أفغانستان
الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٠٦ بتوقيت غرينتش

ترأس وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اجتماعا حول مستجدات الأوضاع في أفغانستان، حضره رئيس هيئة الأركان وقائد القوات الجوية وقائد القوات التركية في أفغانستان.

العالم _ أوروبا

وقالت الوزارة في بيان مقتضب إن قائد القوات التركية في أفغانستان، أطلع المشاركين في الاجتماع على آخر المستجدات في أفغانستان. بدوره، أكد أكار متابعتهم عن كثب التطورات في أفغانستان.

وشدد على أن توفير أمن العناصر التركية في أفغانستان، هو الأولوية القصوى لبلاده، مبينا اتخاذهم التدابير اللازمة من أجل ذلك.

وسيطرت طالبان على كل أفغانستان تقريبا في ما يزيد قليلا عن أسبوع.

ومنذ مايو الماضي، بدأت طالبان بتوسيع رقعة نفوذها في أفغانستان، تزامنا مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية المقرر اكتماله بحلول 31 أغسطس الحالي.

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