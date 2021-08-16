وزير خارجية اليابان يزور طهران الاسبوع المقبل

العالم - ايران

واوضح "خطيب زادة" في تصريح له اليوم الاثنين، ان هذة الزيارة التي تتم على اعتاب تشكيل الكابينة الوزارية الثالثة عشرة في ايران، تحظى باهمية كثيرة وستاتي ردا على الزيارة التي قام بها ظريف خلال العام 2019 الى طوكيو.

واكد، ان العلاقات الايرانية اليابانية باعتبارهما بلدين اساسيين في منطقة غرب وشرق اسيا، لطالما اتسمت بالاهمية.

وبين ان العلاقات بين ايران واليابان بنيت على مدى 90 عاما وفقا للمصالح المشتركة واسس المودة، والمشاورات بشان القضايا الثنائية ومتعددة الاطراف متواصلة حاليا بأعلى المستويات بين الجانبين.

ولفت متحدث الخارجية بان "توشيميتسو"، سيلتقي الى جانب نظيره الايراني، بعدد من كبار المسؤولين في البلاد.

وعلى صعيد اخر، اشار خطيب زادة الى "مؤتمر دول الجوار العراقي" المرتقب في بغداد؛ مصرحا ان طهران تسلمت دعوة لحضور هذا الاجتماع، وستتخذ القرار اللازم في الوقت المناسب.

ونوه بان الجمهورية الاسلامية الايرانية دعمت ولاتزال السلام والاستقرار والعملية السياسية في العراق.

يتبع ...