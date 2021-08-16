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القوة الجوية للجيش الايراني تنشئ مستشفى ميدانيا لمرضى كورونا

القوة الجوية للجيش الايراني تنشئ مستشفى ميدانيا لمرضى كورونا
الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

 تفقد مساعد الشؤون التنسيقية لقائد القوة الجوية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد طيار مهدي هاديان مستشفى ميدانيا تابعا لمستشفى "بعثت".

العالم - ايران

وخلال هذه الزيارة التفقدية التي قام بها العميد طيار هاديان، اكد على الاسراع باكمال تجهيزه من اجل تقديم الخدمات اللازمة للمرضى المصابين بفيروس كورونا.

وياتي انشاء هذا المستشفى الميداني لتقديم الخدمات لمرضى كورونا في سياق تنفيذ الاوامر الصادرة عن قائد الثورة الاسلامية (مد ظله العالي) بشان المزيد من مساهمة القوات المسلحة في مواجهة ومكافحة مرض كورونا.

ويقوم مستشفى "بعثت" باجراء الفحوصات المتعلقة بالاصابة وتحديد المصابين وتقديم العلاج اللازم لهم وفي حال زيادة العدد يقوم المستشفى الميداني باستقبال المرضى وتقديم الخدمات اللازمة لهم.

وسيتم افتتاح هذا المستشفى الميداني يوم غد الثلاثاء.

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