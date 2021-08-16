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ماكرون يشدد على وجوب الا تصبح أفغانستان مجددا "معقلا للارهاب"

الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٣٧ بتوقيت غرينتش

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