اليمن.. 12غارة جوية على عدة محافظات وتسجيل 184 خرقا في الحديدة

العالم - اليمن

وأكد مصدر أمني يمني لموقع "أنصار الله" أن طيران العدوان شن 5 غارات جوية على مديرية مجزر و3 غارات جوية على مديرية صرواح بمحافظة مأرب و3 غارات جوية على مديرية ناطع بالبيضاء وغارة جوية على مجازة الشرقية بمحور عسير.

وفي الحديدة أوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الإرتباط أن قوى العدوان ارتكبت أكثر من 184 خرقاً في جبهات الحديدة خلال ال24 ساعة الماضية بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية والجاح.

وأضاف المصدر أن من بين الخروق غارتين لطيران تجسسي على الفازة وتحليق 30 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 والخمسين والفازة والجاح والجبلية والدريهمي و 13 خرقا بقصف مدفعي لعدد 92 قذيفة و 137 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

وقد استشهد يوم أمس موطنان وأصيب مواطنان آخران في قصف سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه بصعدة… كما أصيب طفل بانفجار قنبلة من مخلفات العدوان في مديرية نهم بصنعاء.