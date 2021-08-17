خبير مائي يحذر العراقيين من خطورة 2025

العالم - العراق

وقال الموسوي لوكالة {الفرات نيوز} :"العلماء حذورا بان العام ٢٠٢٥ ستبدأ الشحة الفعلية في المياه وتنزل حصة المواطن الطبيعية من ١٢٥٠ متر مكعب الى ٣٥٠ متر مكعب في السنة لزيادة الكثافة البشرية وانخفاض الاطلاقات المائية".

وأضاف "نستخدم وسائل كلاسيكية قديمة لا نتمكن من إقناع حكام المجتمع الدولي بشأن تقليل الاطلاقات لاسيما وان الأزمة قديمة بدأت منذ ٤٠ عاما".

وبين الموسوي "عندما كان عداد سكان العراق بين الـ ١٠ الى ١٢ مليون نسمة كانت إطلاقات نهر دجلة بين ٤٠ الى ٥٠ مليار متر مكعب سنوياً، ونهر الفرات بين ٣٠ الى ٤٠ مليار متر سنوياً".

وأشار الى، ان "الإنخفاض بدأ منذ ٢٠٠٩ بعد بناء السدود والممرات".

ويعاني العراق منذ سنوات انخفاضا متواصلا في الموارد المائية عبر نهري دجلة والفرات، وفاقم أزمة شح المياه كذلك تدني كميات الأمطار في البلاد على مدى السنوات الماضية.