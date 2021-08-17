الثلاثاء ١٧ أغسطس ٢٠٢١
٠٥:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

خبير مائي يحذر العراقيين من خطورة 2025

خبير مائي يحذر العراقيين من خطورة 2025
الثلاثاء ١٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش

حذر الخبير في الشؤون المائية تحسين الموسوي العراقيين من خطورة تدني حصصهم المائية في عام 2025 بشكل كبير.

العالم - العراق

وقال الموسوي لوكالة {الفرات نيوز} :"العلماء حذورا بان العام ٢٠٢٥ ستبدأ الشحة الفعلية في المياه وتنزل حصة المواطن الطبيعية من ١٢٥٠ متر مكعب الى ٣٥٠ متر مكعب في السنة لزيادة الكثافة البشرية وانخفاض الاطلاقات المائية".

وأضاف "نستخدم وسائل كلاسيكية قديمة لا نتمكن من إقناع حكام المجتمع الدولي بشأن تقليل الاطلاقات لاسيما وان الأزمة قديمة بدأت منذ ٤٠ عاما".

وبين الموسوي "عندما كان عداد سكان العراق بين الـ ١٠ الى ١٢ مليون نسمة كانت إطلاقات نهر دجلة بين ٤٠ الى ٥٠ مليار متر مكعب سنوياً، ونهر الفرات بين ٣٠ الى ٤٠ مليار متر سنوياً".

وأشار الى، ان "الإنخفاض بدأ منذ ٢٠٠٩ بعد بناء السدود والممرات".

ويعاني العراق منذ سنوات انخفاضا متواصلا في الموارد المائية عبر نهري دجلة والفرات، وفاقم أزمة شح المياه كذلك تدني كميات الأمطار في البلاد على مدى السنوات الماضية.

روابط ذات صلة

شاهد: سدود تركيا تهدّد حصتي العراق وسورية من المياه

سوريا والعراق يبحثان التنسيق والتقسيم العادل للمياه دجلة والفرات

الموارد المائية العراقية تكشف وضع مناسيب دجلة والفرات

مباحثات سورية عراقية حول إجراءات النظام التركي على نهري دجلة والفرات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. الرئيس الأميركي يدافع عن سحب قواته من افغانستان

الخارجية الروسية: نتائج غطرسة الناتو تجاه معاهدة الأمن الجماعي

لا تصدق هذه الخرافات عن بطاريات الهواتف الذكية!

الحكومة ستتشكل قريبا.. الرئيس التونسي يلمح الى انه لن يتراجع عن قراراته واجراءاته

مفتي سلطنة عمان يهنّئ الأفغان بـ'النصر على الغزاة المعتدين'

مبادرة مأرب: دائرة التفاعل القبَلي تتّسع