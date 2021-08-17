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الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يهنئ الأندونسيين حكومة وشعبا في الذكرى السنوية لاستقلال إندونيسيا

الثلاثاء ١٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

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