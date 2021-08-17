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حركة طالبان في أفغانستان تعلن "عفوا عاما" عن كل موظفي الدولة

الثلاثاء ١٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش

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