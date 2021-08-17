النزاهة العراقية توضح تفاصيل حكم حبس قائد الجوية السابق

العالم - العراق

وحسب بيان صادر عن الهيئة أمس الإثنين، ثمنت فيه "جهود جهات إنفاذ القانون وتدعوها لتشديد إجراءات إيداع المدانين خلف القضبان"، معلنة عن "تفاصيل القضيَّة التي تتعلق بقطعة أرضٍ تابعةٍ لنادي القوة الجويَّة".



وصدر الحكم الحضوري بحق قائد القوة الجويَّة السابق على "خلفيَّة مخالفاتٍ في عقدٍ خاص باستثمار قطعة أرضٍ مخصصةٍ لنادي القوة الجويَّة"، حسب الهيئة.



وأصدرت محكمة جنايات الكرخ- الهيئة الثالثة حكماً حضورياً بالحبس سنتين بحقِّ قائد القوة الجويَّة السابق، حسب البيان، لافتا إلى أن قرار الحكم جاء "بسبب مخالفاتٍ مرتكبةٍ في عقدٍ لإنشاء مجمع سكني متكامل لأبناء القوات المسلحة على أرض مخصصةٍ لنادي القوة الجويَّة".



وصدر قرار المحكمة وفق أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات؛ نتيجة المخالفات التي ارتكبها المدان في العقد المبرم بين الهيئة الإداريَّة لنادي القوة الجويَّة بصفته رئيساً للهيئة الإداريَّة للنادي سابقاً وشركتين أهليتين لاستثمار قطعة أرضٍ مملوكةٍ لوزارة الماليَّة ومخصصةٍ للنادي، حسب الهيئة.



وأشارت إلى أن "استثمار قطعة الأرض كان لإنشاء مجمع سكني متكامل لأبناء القوات المسلحة".



ووصلت المحكمة إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُدان بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة والأوراق التحقيقيَّة والشهادات التي اشتملت عليها، فقرَّرت الحكم عليه، استناداً إلى مقتضيات المادَّة الحكميَّة وفقا للبيان.



وتضمن قرار الحكم أيضاً "إعطاء الحق للجهة المتضررة بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة".



يشار الى أنه سبق لهيئة النزاهة أن أعلنت صدور أمر استقدام بحق المدان؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات العراقيِّ؛ بسبب مخالفات في العقد المبرم بين الهيئة الإدارية للنادي وشركتي تعهداتٍ وتجارةٍ عامةٍ واستشاراتٍ عقاريَّةٍ وصناعيَّةٍ لاستثمار الأرض المخصصة للنادي.



وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني بالقاء القبض على قائد القوة الجوية السابق الفريق انور حمه أمين، بعد هروبه عقب جلسة لمحاكمته.



وحسب المصدر الذي أوضح لشبكة رووداو الاعلامية فان أمين الذي هرب في وقت سابق من اليوم، هو حاليا الان في مركز شرطة الصالحية.



وفيما سبق، أفاد مصدر أمني بهروب قائد القوة الجوية السابق أنور حمه أمين بعد جلسة لمحاكمته.



وأكد المصدر الذي رفض الكشف هويته في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية أن قائد القوة الجوية السابق الفريق اول ركن طيار انور حمه امين هرب اثناء خروجه من جلسة محاكمته في محكمة جنايات الكرخ وجاري تطويق المنطقة والبحث عنه.



وحسب المصدر أنه تم "اعتقال ابن شقيقه الذي يعمل في وزارة الدفاع معاون موقع الموصل للميرة".