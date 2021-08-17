في ذكرى عاشوراء.. فعاليتان بمديريتي الميناء والدريهمي بالحديدة باليمن

العالم - اليمن

وفي الفعالية أشار مدير المديرية عبدالله الهادي إلى أهمية إحياء ذكرى عاشوراء لتجسيد حب وإرتباط اليمنيين بسيد الشهداء الإمام الحسين (ع) و المنهج والرؤية والموقف الذي تحرك على أساسه.

وأكد الهادي ضرورة استلهام الدروس والعبر من عطاء وحياة الإمام الحسين (ع) والاقتداء بنهجه وتضحيته في التحرك الجاد لمواجهة العدوان الأمريكي السعودي الغاشم ورفد الجبهات حتى تحقيق النصر ودحر العدو.

فيما أستعرضت كلمة العلماء القاها نائب رئيس وحدة العلماء والمتعلمين الشيخ علي صومل الأهدل المآثر العظيمة للإمام الحسين (ع) وسيرته الجهادية في مقارعة الطغاة والمستكبرين ورفض الذل والخنوع.

تخللت الفعالية التي حضرها أعضاء المجلس المحلي والمشرفين وعدد من موظفي المكاتب التنفيذية والخدمية بالمديرية والمشائخ والوجهاء والعقال قصائد شعرية واوبريت لفرقة السبطيين.

إلى ذلك أقيمت فعالية خطابية وثقافية بذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام بعزلة الجحبة العليا بمديرية الدريهمي.

وأكد المشاركون في الفعالية التي حضرها مشرف المديرية القاضي ابراهيم محمد المنصور وأمين المجلس المحلي عبدالله حسن أبكر والمشرف الإجتماعي محمد عبدالله الموساي تمسكهم بنهج الإمام الحسين عليه السلام والوقوف ضد الطغاة والظالمين والتضحية في الدفاع عن الوطن.

والقيت في الفعالية كلمات تطرقت إلى ملامح وبطولات الإمام الحسين عليه السلام وما تعرض له من مظلومية، ما يتطلب الإقتداء بمنهجه والسير عليه.

وأوضحت أن ذكرى عاشوراء أحيت في قلوب الأمة الإسلامية التضحية والفداء في مواجهة الطواغيت.

وأشارت الكلمات إلى أهمية إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في استلهام الدروس والعبر لمقارعة الطغاة والظالمين ..لافتة إلى أهمية التحرك لمواجهة قوى العدوان والإنتصار لمظلومية الشعب اليمني.