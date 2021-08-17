وزيرا خارجية قطر وتركيا يبحثان تطورات الوضع في أفغانستان

العالم - قطر

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن الوزيرين التركي والقطري أجريا محادثات بالهاتف لبحث الأزمة الأفغانية وتطوراتها، من دون مزيد من التفاصيل.

من جهتها قالت وزارة الخارجية القطرية إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اتصل بالوزير التركي وبحث معه تطورات الوضع في أفغانستان سياسياً وعسكرياً.

وأشارت، في بيان لها، إلى أن الوزير أجرى أيضاً اتصالات مع نظيريه الجزائري والبريطاني.

وكان وزير الخارجية التركي أجرى محادثات هاتفية مماثلة مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

وتأتي هذه المباحثات في أعقاب سيطرة طالبان على العاصمة كابل، بعد هروب الرئيس الأفغاني أشرف غني إلى وجهة لم تعرف حتى الآن.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، قال وزير الخارجية القطري إن بلاده تبذل جهودها وتعمل مع الشركاء الدوليين لضمان انتقال سلمي للسلطة وإعادة الاستقرار لأفغانستان وإجلاء البعثات الدبلوماسية منها.