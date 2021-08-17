الثلاثاء ١٧ أغسطس ٢٠٢١
٠٧:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

وزيرا خارجية قطر وتركيا يبحثان تطورات الوضع في أفغانستان

وزيرا خارجية قطر وتركيا يبحثان تطورات الوضع في أفغانستان
الثلاثاء ١٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٠٠ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مساء الاثنين، مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو تطورات الوضع في أفغانستان.

العالم - قطر

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن الوزيرين التركي والقطري أجريا محادثات بالهاتف لبحث الأزمة الأفغانية وتطوراتها، من دون مزيد من التفاصيل.

من جهتها قالت وزارة الخارجية القطرية إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اتصل بالوزير التركي وبحث معه تطورات الوضع في أفغانستان سياسياً وعسكرياً.

وأشارت، في بيان لها، إلى أن الوزير أجرى أيضاً اتصالات مع نظيريه الجزائري والبريطاني.

وكان وزير الخارجية التركي أجرى محادثات هاتفية مماثلة مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

وتأتي هذه المباحثات في أعقاب سيطرة طالبان على العاصمة كابل، بعد هروب الرئيس الأفغاني أشرف غني إلى وجهة لم تعرف حتى الآن.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، قال وزير الخارجية القطري إن بلاده تبذل جهودها وتعمل مع الشركاء الدوليين لضمان انتقال سلمي للسلطة وإعادة الاستقرار لأفغانستان وإجلاء البعثات الدبلوماسية منها.

روابط ذات صلة

قطر: نبذل قصارى جهدنا لتأمين عبور الدبلوماسيين من أفغانستان

أمير قطر يعلن حضوره 'قمة الجوار' في بغداد

قطر تدعو لوقف شامل ودائم لإطلاق النار وانتقال سلمي للسلطة في أفغانستان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ابن سلمان يستثمر بالعاب الفيديو والتضخم يثير سخطا شعبيا

الحشد الشعبي يطلق عملية ’عاشوراء الكرامة’ لملاحقة ’داعش’ + صور

وزيرا خارجية قطر وتركيا يبحثان تطورات الوضع في أفغانستان

قرار كويتي بخفض إنفاق الجهات الحكومية 10% لقلة السيولة

شاهد بالفيديو.. خوزستان تحيي مراسم عاشوراء وتراعي الارشادات الصحية

اميركا ستغادر المنطقة والمتمسكون بطائرتها سيسقطون