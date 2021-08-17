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سوريا: مسلحون يختطفون عدداً من المدنيين في منطقة عفرين

سوريا: مسلحون يختطفون عدداً من المدنيين في منطقة عفرين
الثلاثاء ١٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٤١ بتوقيت غرينتش

شنت مجموعات مسلحة موالية للقوات التركية حملة اعتقالات وخطف بحق المدنيين وقاموا بابتزاز ذويهم لدفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم في منطقة عفرين.

العالم - سوريا

وأفادت وكالة "سانا" نقلا عن مصادر محلية "بأن مجموعات إرهابية مما يسمى “فيلق الشام” و”الشرطة العسكرية” و”فصيل محمد الفاتح” المرتبطة بقوات الاحتلال التركي داهمت المنازل في قرية جملة في ناحية جنديرس بعفرين وقرية معملو بناحية معبطلي بريف حلب الشمالي واختطفت خمسة مدنيين بينهم شقيقان".

ولفتت الوكالة "إلى أن عمليات المداهمة ترافقت مع إطلاق الأعيرة النارية لترويع الأهالي وخاصة الأطفال والنساء قبل ان يقوم الارهابيون باختطاف المدنيين وذلك بغية ابتزاز ذويهم وطلب فديات مالية باهظة وبالعملة الأجنبية مقابل الإفراج عنهم".

وفي سياق متصل أشارت المصادر إلى أن إرهابيي ما يسمى “فصيل السلطان مراد” أقدموا على تعذيب ثلاثة من كبار السن من اهالي قرية قرت قلاق بمنطقة عفرين في ريف حلب الشمالي.

وأشارت سانا الى "أن جرائم قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها تأتي في سياق أعمالهم الإرهابية الممنهجة للضغط على الأهالي لإجبارهم على ترك منازلهم بغية إحداث تغيير ديمغرافي في المنطقة وإسكان الإرهابيين المدعومين من النظام التركي في المنطقة".

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