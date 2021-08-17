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استشهاد مواطن وإصابة آخر جراء قذائف لقوى العدوان بالحديدة

استشهاد مواطن وإصابة آخر جراء قذائف لقوى العدوان بالحديدة
الثلاثاء ١٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٤٠ بتوقيت غرينتش

استشهد مواطن يمني وأصيب آخر، اليوم الثلاثاء، نتيجة قذائف ألقتها طائرات تجسسية لقوى العدوان السعودي على مزرعة مواطن في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه محافظة الحديدة، في خرج جديد لاتفاق السويد.

العالم - اليمن

ووفقا لـ المسيرة نت، أعلن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط، أمس الاثنين، رصد 184 خرقا لقوى العدوان في الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية والجاح.

وأوضح المصدر أن من بين الخروق غارتين لطيران تجسسي على الفازة وتحليق 30 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 والخمسين والفازة والجاح والجبلية والدريهمي، مشيرا إلى أن الخروقات شملت 13 خرقا بقصف مدفعي لعدد 92 قذيفة و137 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

يأتي ذلك في سياق مئات الخروقات والجرائم التي يرتكبها العدوان ومرتزقته في محافظة الحديدة في ظل صمت الأمم المتحدة المعنية بمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالمحافظة.

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