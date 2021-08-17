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مراسل العالم: إستهداف رتل للدعم اللوجستي للإحتلال الأمريكي بعبوة ناسفة بمحافظة الديوانية في العراق

الثلاثاء ١٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٣٥ بتوقيت غرينتش

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